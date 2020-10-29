Адвоката предполагаемого организатора задержания Голунова лишили статуса

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Совет Адвокатской палаты Москвы лишил адвокатского статуса Алексея Коврижкина, представляющего интересы одного из экс-полицейских, которые задерживали журналиста Ивана Голунова.

"Адвокатский статус Алексея Коврижкина прекратили на два года", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией в четверг.

В пресс-службе Адвокатской палаты Москвы также подтвердили эту информацию.

Коврижкин известен как адвокат, защищающий предполагаемого организатора задержания Голунова - бывшего полицейского Игоря Ляховца.

По данным СМИ, на Коврижкина пожаловались два бывших сотрудника СК, в жалобе они утверждают, что адвокат совершил провокацию взятки, а также самовольно проводил оперативно-розыскные мероприятия.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.

Сотрудники УВД по ЗАО, задержавшие журналиста, обвиняются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как установило следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.