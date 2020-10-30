Армения сообщила о подготовке первой женской роты для боев в Карабахе
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Первая женская рота проходит подготовку для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщил в пятницу представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Об этом Ованнисян написал в фейсбуке, снабдив свой пост фотографиями.
Ранее супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о намерении отправиться в зону карабахского конфликта.