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Жена Пашиняна собралась на фронт

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о намерении отправиться на фронт в зону карабахского конфликта.

"С завтрашнего дня отряд из 13 женщин, в том числе и я, приступит к учениям. Через несколько дней мы отправимся защищать границы нашей родины. Мы не можем уступить ни родину, ни наше достоинство противнику", - написала Акопян на своей странице в фейсбуке.

Ранее в понедельник Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке заявил, что "армянский народ готов к болезненным компромиссам (по карабахскому урегулированию - ИФ), но не готов к капитуляции".

"Азербайджан хочет добиться не урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а капитуляции Нагорного Карабаха. Мы должны понять, что это судьбоносный момент, и никто из нас не может надеяться, что найдутся силы в Армении или диаспоре, которые решат этот вопрос. Есть один вариант решения этого вопроса, чтобы каждый армянин последовал примеру солдат на передовой", - отметил Пашинян.

Ранее сообщалось, что сын Пашиняна в качестве добровольца отправился на фронт.

Армения Анна Акопян Никол Пашинян

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