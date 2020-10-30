Глава КС Украины усмотрел в инициативе Зеленского конституционный переворот

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий считает, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава КС, принявшего резонансное решение по антикоррупционному законодательству, имеет признаки конституционного переворота.

"Сегодня за ночь проявился проект закона 4288 (законопроект президента Украины Владимира Зеленского - ИФ), который имеет признаки конституционного переворота", - сказал Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он заявил, что реформирование КС возможно только конституционным способом.

"Наверное, есть желание создать новый КС.... Конституционный суд можно реформировать, но конституционным способом...Сегодня власть должна заполнить три вакансии (судей КС - ИФ) и он (суд - ИФ) уже будет другой", - сказал Тупицкий.

Он отметил, что большая часть конституционного представления о несоответствии Конституции антикоррупционного законодательства ещё не рассмотрена.

"Разогнанная НАПК (Национальное агентство по противодействию коррупции - ИФ) ситуация о том, что теперь все остановилось, и они не могут делать проверки, и государственные служащие не будут назначаться, и все пропало с борьбой – абсолютно нет. В этом деле очень большой блок борьбы с коррупцией, проблемные вопросы, которые поставили народные избранники, выделены в отдельное производство. Суд по нему решение ещё не принимал. Если бы суд был ангажирован, предвзят, что мешало этими же голосами проголосовать и удовлетворить все представление? Давайте здраво смотреть на эти вопросы", - сказал Тупицкий.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.