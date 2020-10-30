В результате взрыва в ДНР погибли трое человек

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей погибли в результате взрыва под Горловкой (самопровозглашенная Донецкая народная республика), причины происшествия устанавливаются, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации города.

"В результате взрыва в районе поселка шахты 6/7 погибли три человека. Что конкретно взорвалось, пока не ясно", - сказал собеседник агентства.

С 27 июля 2020 года стороны конфликта в Донбассе приступили к соблюдению дополнительных мер контроля перемирия, которое, согласно договоренностям, должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.