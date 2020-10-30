В США за сутки выявили рекордные 90,4 тыс. случаев COVID-19

Впервые с начала пандемии суточный прирост заражений в Штатах превысил 90 тыс.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В США продолжают фиксировать рекордные суточные показатели случаев коронавируса COVID-19 - за четверг, 29 октября, выявлено 90 456 инфицированных, сообщает в пятницу телеканал NBC News.

По данным телеканала, это почти на 10 тыс. случаев больше, чем за среду, 28 октября.

Таким образом, впервые с начала пандемии COVID-19 суточный прирост заражений в США превысил 90 тыс.

Кроме того, зарегистрировано 982 летальных исхода инфицированных коронавирусом.

В четверг телеканал CNN сообщил, что рабочая группа Белого дома по коронавирусу COVID-19 предупреждает о непрерывном и широкомасштабном распространении инфекции в западной части США и призывает к ужесточению мер по борьбе с пандемией.

"Мы продолжаем наблюдать постоянное, широкомасштабное распространение (коронавируса - ИФ) на Среднем Западе США, Верхнем Среднем Западе и Западе. Это требует введения действенных мер по контролю как бессимптомного, так и симптомного распространения", - говорилось в заявлении рабочей группы.

Группа призвала штаты региона особенно тщательно соблюдать правила эпидемиологической безопасности - держать социальную дистанцию, а также избегать столпотворения в общественных местах.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 30 октября 17:00 по Москве в США выявили свыше 9 млн заражений коронавирусом, более 234 тыс. инфицированных скончались.