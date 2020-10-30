Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:42Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

В США за сутки выявили рекордные 90,4 тыс. случаев COVID-19

Впервые с начала пандемии суточный прирост заражений в Штатах превысил 90 тыс.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В США продолжают фиксировать рекордные суточные показатели случаев коронавируса COVID-19 - за четверг, 29 октября, выявлено 90 456 инфицированных, сообщает в пятницу телеканал NBC News.

По данным телеканала, это почти на 10 тыс. случаев больше, чем за среду, 28 октября.

Таким образом, впервые с начала пандемии COVID-19 суточный прирост заражений в США превысил 90 тыс.

Кроме того, зарегистрировано 982 летальных исхода инфицированных коронавирусом.

В четверг телеканал CNN сообщил, что рабочая группа Белого дома по коронавирусу COVID-19 предупреждает о непрерывном и широкомасштабном распространении инфекции в западной части США и призывает к ужесточению мер по борьбе с пандемией.

"Мы продолжаем наблюдать постоянное, широкомасштабное распространение (коронавируса - ИФ) на Среднем Западе США, Верхнем Среднем Западе и Западе. Это требует введения действенных мер по контролю как бессимптомного, так и симптомного распространения", - говорилось в заявлении рабочей группы.

Группа призвала штаты региона особенно тщательно соблюдать правила эпидемиологической безопасности - держать социальную дистанцию, а также избегать столпотворения в общественных местах.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 30 октября 17:00 по Москве в США выявили свыше 9 млн заражений коронавирусом, более 234 тыс. инфицированных скончались.

Хроника 09 января – 30 октября 2020 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус

Новости

Котировки нефти завершили неделю максимальным спадом с апреля

Четыре человека погибли из-за землетрясения в Турции

Четыре человека погибли из-за землетрясения в Турции
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Полевой командир из Сирии убит в Карабахе

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в турецком Измире

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в турецком Измире
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Выходец из Сирии попал в плен к армии обороны Карабаха

Выходец из Сирии попал в плен к армии обороны Карабаха

Лукашенко предупредил протестующих об ужесточении реакции властей

Глава Wirecard сотрудничал с австрийской спецслужбой

Лукашенко назначил нового начальника минской милиции

Пандемия коронавируса

ЕС признал тяжесть ситуации с COVID и согласовал политику борьбы с ним

ЕС признал тяжесть ситуации с COVID и согласовал политику борьбы с ним
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 45 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');