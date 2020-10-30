Авиакомпании Европы сокращают перевозки из-за коронавируса

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие европейские авиакомпании сокращают число рейсов из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и новых ограничений из-за пандемии.

Air France сообщила 30 октября, что осуществит 35% рейсов от показателя за 2019 год в текущем квартале против ранее запланированных 50%. Нидерландская KLM выполнит 45% от обычного числа рейсов, а не 55%, как было запланировано на ноябрь.

International Consolidated Airlines Group SA, которой принадлежат авиакомпании British Airways и Aer Lingus, на прошлой неделе сообщила, что сократит объем перевозок до 30% от показателя за 2019 год против ранее запланированного сокращения до 40%.

Deutsche Lufthansa SA сообщила, что приостановит полеты еще 125 самолетов и сократит объем авиаперевозок до четверти от показателя прошлого года. Компания отказалась от изначальной цели достичь 50% регулярных рейсов к концу года.

Резкий скачок количества новых заражений коронавирусом во многих странах Европы вновь оказал давление на авиационную отрасль. Жесткие ограничения, направленные на сдерживание темпов распространения коронавируса, были вновь введены во Франции и Германии. Air France и IAG предупредили в пятницу, что принятые меры ударят по числу бронирований.

Европейские бюджетные авиаперевозчики, операционные расходы которых ниже по сравнению с крупными авиакомпаниями, сумели проявить больше гибкости в первые месяцы пандемии. Ряд компаний ввели новые направления, рассчитывая увеличить долю рынка с возвращением спроса.

Они также, как правило, выполняют более короткие рейсы до курортных направлений - этот вид полетов оказался наиболее устойчив в текущих условиях, пишет The Wall Street Journal. В свою очередь, более крупные авиаперевозчики зависят от длительных перелетов и деловых поездок.

Несмотря на имеющиеся преимущества, дискаунтеры также планируют ограничить объем авиаперевозок. Ryanair Holdings PLC, easyJet PLC и Wizz Air Holdings PLC обнародовали планы сокращения операций в зимний период.

Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, в третьем квартале 2020 года получила чистый убыток и значительно уменьшила выручку, несмотря на позитивные тенденции, наблюдавшиеся до середины августа.

IAG также завершила третий квартал 2020 года с убытком и ухудшила прогноз провозной емкости на оставшуюся часть года из-за "высокой неопределенности текущей обстановки".