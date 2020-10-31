"Грузинская мечта" вышла в лидеры на парламентских выборах в Грузии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" в ходе прошедших в субботу в Грузии парламентских выборов, по данным на 18:00 по тбилисскому времени (17:00 по Москве), набрала 55% голосов избирателей, говорится в опубликованных телекомпанией "Имеди" результатах экзит-пола, проведенного американской организацией по исследованию общественного мнения Public Opinion Strategies.

Экзит-пол проводился по заказу "Имеди".

Согласно данному экзит-полу, на втором месте по количеству полученных от избирателей голосов оказался оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция" - 23%.

Остальные партии, по данным экзит-пола, набрали 3% и ниже.

Другой экзит-пол дает схожие данные.

По данным экзит-пола по состоявшимся выборам в парламент Грузии, проведенного британской компанией Survation по заказу телекомпании "Рустави 2", победила партия "Грузинская мечта", набравшая 52,26% голосов избирателей, на втором месте партия "Единое национальное движение" с 25,33%.

Еще одна грузинская телекомпания "Мтавари архи", заказавшая проведение экзит-пола по выборам французской компании IPSOS, также обнародовала данные на 17:00, по которым победила "Грузинская мечта" c 41%, на втором месте ЕНД, получившая поддержку 33% избирателей.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.