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Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 24

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило в субботу о 24 погибших в результате землетрясения в районе Измира, 804 человека получили травмы различной степени тяжести.

"Согласно полученной информации, погибли 24 человека, 804 получили травмы", - говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11.51 по Гринвичу (14.51 мск) в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

Это землетрясение также ощущалось на греческом острове Самос, там под обломками стены рухнувшего здания погибли два человека, есть пострадавшие.

Турция Измир

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