На греческом Самосе в результате землетрясения погибли 2 человека

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - На греческом острове Самос из-за землетрясения в восточной части Эгейского моря погибли два человека, сообщают местные СМИ.

По их данным, двое подростков погибли в результате обрушения стены.

Еще 8 человек пострадали, они доставлены в больницу, их травмы не опасны для жизни.

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

Днем 30 октября в районах Борнова и Байраклы в турецком городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

В Турции погибли четыре человека.