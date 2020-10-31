Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 20

Спасатели достают людей из-под обвалившегося здания в округе Измир Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 20 погибших и 786 пострадавших в результате землетрясения в районе Измира.

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11:51 по Гринвичу (14:51 по московскому времени) в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг находился на глубине 10 километров.

Землетрясение вызвало цунами, которое частично затопило Измир. Подземные толчки задели греческий остров Самос: из-за них погибли два человека.