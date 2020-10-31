Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 20

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 20
Спасатели достают людей из-под обвалившегося здания в округе Измир
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 20 погибших и 786 пострадавших в результате землетрясения в районе Измира.

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

В миреЧисло жертв землетрясения в Турции выросло до 12Число жертв землетрясения в Турции выросло до 12Читать подробнее

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11:51 по Гринвичу (14:51 по московскому времени) в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг находился на глубине 10 километров.

Землетрясение вызвало цунами, которое частично затопило Измир. Подземные толчки задели греческий остров Самос: из-за них погибли два человека.

Турция Измир

Новости

Великобритания сократит экспорт вакцин против гриппа

Ереван и Баку передадут МККК списки военнопленных для обмена

Ереван и Баку передадут МККК списки военнопленных для обмена

Саррадж решил остаться на посту премьера Ливии

Саррадж решил остаться на посту премьера Ливии

Что произошло за день: пятница, 30 октября

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 12

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 12

Котировки нефти завершили неделю максимальным спадом с апреля

Пандемия коронавируса

В США за сутки выявили рекордные 90,4 тыс. случаев COVID-19

Четыре человека погибли из-за землетрясения в Турции

Четыре человека погибли из-за землетрясения в Турции
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Полевой командир из Сирии убит в Карабахе

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в турецком Измире

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в турецком Измире
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');