Что случилось этой ночью: суббота, 31 октября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 24. Пострадали более 800 человек. На греческом острове Самос в Эгейском море тоже погибли и пострадали люди.

– Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции в Москве. Глава Чечни считает, что от протестов мало что изменится. Ранее полиция задержала нескольких участников протестов.

– Ереван и Баку передадут МККК списки военнопленных для обмена. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились, что их армии не будут преднамеренно наносить ущерб мирным людям. Стороны еще раз пообещали соблюдать режим прекращения огня по договоренности 10 октября.

– Саррадж решил остаться на посту премьера Ливии. Ранее стало известно, что премьер-министр собирался уйти в отставку. Он изменил свое решение, чтобы не возникло "политического вакуума".