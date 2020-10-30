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Саррадж решил остаться на посту премьера Ливии

Саррадж решил остаться на посту премьера Ливии
Файез Саррадж (архив)
Фото: Reuters

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливии Файез Саррадж в пятницу отозвал решение об отставке, сообщило агентство "Анадолу".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Саррадж планирует покинуть пост премьер-министра страны. Он изменил решение после призывов парламентариев, миссии ООН и дружественных стран. По их мнению, после отставки премьер-министра в стране может образоваться политический вакуум.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Файез Саррадж Ливия

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