Грузинская оппозиция вновь попыталась сорвать брифинг в ЦИК

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Брифинг председателя ЦИК Грузии Тамар Жвании утром в воскресенье вновь был прерван протестом представителя Центризбиркома от оппозиции, требовавшим не оглашать "сфальсифицированные данные". Полицейские вывели оппозиционера из зала, передает корреспондент "Интерфакса".

В ночь на воскресенье другой оппозиционный представитель ЦИК уже пытался прервать объявление главы Центризбиркома.

После этого инцидента Жвания продолжила брифинг и сообщила новые данные по итогам выборов, согласно которым после подсчета 58,54% голосов правящая партия "Грузинская мечта" продолжает лидировать с 49,32% голосов. На втором месте оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" - 25,94%.

В свою очередь бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционные силы к "массовой мобилизации" с утра воскресенья.

"Сейчас не время стоять в стороне. Или мы все вместе создаем правительство национального единства, или мы теряем страну", - заявил Саакашвили утром в воскресенье в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Грузинская оппозиция объявила, что не признает итоги выборов. В воскресенье они зовут сторонников прийти на митинг на проспекте Руставели в Тбилиси.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

120 депутатов будут избраны по партийным спискам, 30 - по мажоритарным округам. На предыдущих выборах в 2016 году 77 депутатов избирались по партийным спискам и 73 - по мажоритарным округам.

Утвержденная в этом году парламентом новая избирательная система снизила проходной барьер для субъектов выборов с 5% до 1%. Новшеством является положение, при котором победившая на выборах партия сможет сформировать правительство лишь при условии получения более 40% голосов избирателей.