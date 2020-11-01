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Оппозиция Грузии проведет митинг из-за несогласия с итогами выборов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиционные партии Грузии призывают своих сторонников собраться в воскресенье в 16:00 на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщил журналистам один из лидеров "Единого национального движения" Никанор Мелия.

"Это решение принято на сегодняшнем заседании лидеров оппозиции. На проспекте Руставели мы ждем грузинский народ", - сказал Мелия.

Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили, участвовавший в заседании, заявил журналистам, что "власть узурпирована олигархом Иванишвили, и грузинский народ должен дать достойный ответ".

"Прошедшие выборы нелегитимны и нас ждут новые выборы", - сказал Нателашвили.

ЦИК Грузии обнародовал первые результаты прошедших в субботу парламентских выборов, согласно которым уверенно лидирует правящая партия "Грузинская мечта". Эти данные вызвали протест оппозиции.

Грузия Тбилиси

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