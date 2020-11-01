"Грузинская мечта" сохранила лидерство после подсчета 63% голосов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" после обработки 63,19% бюллетеней продолжает лидировать на парламентских выборах в Грузии, свидетельствуют данные грузинского Центризбиркома.

По его данным, "Грузинская мечта" получает 48,99%, оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" набирает 26,05%.

Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. На 16:00 в центре Тбилиси запланирован митинг.

В прошедших 31 октября в Грузии парламентских выборах выборах участвовали 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

120 депутатов будут избраны по партийным спискам, 30 - по мажоритарным округам. На предыдущих выборах в 2016 году 77 депутатов избирались по партийным спискам и 73 - по мажоритарным округам.

Утвержденная в этом году парламентом новая избирательная система снизила проходной барьер для субъектов выборов с 5% до 1%. Другим новшеством стало положение, при котором победившая на выборах партия сможет сформировать правительство лишь при условии получения более 40% голосов избирателей.