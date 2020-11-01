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Очевидцы насчитали пять тысяч протестующих в Минске

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пять тысяч человек вышли в воскресенье в Минске на несанкционированную акцию оппозиции.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, первые колонны протестующих собираются на Проспекте независимости возле Парка челюскинцев.

Люди развернули национальные бело-красно-белые флаги (используются оппозицией - ИФ).

Первые группы активистов начали движение по проспекту. Некоторые выходят на проезжую часть.

Ранее очевидцы сообщали, что в центр Минска перед началом протестов были введены бронированные вездеходы с пулеметами.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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