Очевидцы сообщили о введенной в Минск бронетехнике с пулеметами

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Бронированные вездеходы с пулеметами заметили в Минске на фоне жестких заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко в преддверии очередных несанкционированных протестов оппозиции.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, в воскресенье утром в центр города была введена бронетехника. Однако на этот раз речь идет не только о десяти БТР, что традиционно охраняют во время протестов городскую резиденцию Лукашенко. На Проспекте победителей впервые была замечена колонна из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

Броневики были без номеров. Они проследовали в направлении стелы "Минск город-герой".

Ранее Лукашенко сделал ряд жестких заявлений в отношении участников несанкционированных протестов, предупредив их участников, что в ответ на их действия последует жесткая реакция силовых структур.

При этом он назвал происходящее в стране мятежом и призвал силовиков не расслабляться.