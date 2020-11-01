Очевидцы сообщили о введенной в Минск бронетехнике с пулеметами
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Бронированные вездеходы с пулеметами заметили в Минске на фоне жестких заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко в преддверии очередных несанкционированных протестов оппозиции.
Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, в воскресенье утром в центр города была введена бронетехника. Однако на этот раз речь идет не только о десяти БТР, что традиционно охраняют во время протестов городскую резиденцию Лукашенко. На Проспекте победителей впервые была замечена колонна из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше.
Броневики были без номеров. Они проследовали в направлении стелы "Минск город-герой".
Ранее Лукашенко сделал ряд жестких заявлений в отношении участников несанкционированных протестов, предупредив их участников, что в ответ на их действия последует жесткая реакция силовых структур.
При этом он назвал происходящее в стране мятежом и призвал силовиков не расслабляться.
Протесты в Белоруссии
В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.
Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям, когда на улицы города выходят порядка сотни тысяч человек.
На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.