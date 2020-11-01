Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09Заразились
на 01.11В России 1 636 781+18 665В мире 46 062 525+478 374

Очевидцы сообщили о введенной в Минск бронетехнике с пулеметами

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Бронированные вездеходы с пулеметами заметили в Минске на фоне жестких заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко в преддверии очередных несанкционированных протестов оппозиции.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, в воскресенье утром в центр города была введена бронетехника. Однако на этот раз речь идет не только о десяти БТР, что традиционно охраняют во время протестов городскую резиденцию Лукашенко. На Проспекте победителей впервые была замечена колонна из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

В миреЛукашенко предупредил протестующих об ужесточении реакции властейЧитать подробнее

Броневики были без номеров. Они проследовали в направлении стелы "Минск город-герой".

Ранее Лукашенко сделал ряд жестких заявлений в отношении участников несанкционированных протестов, предупредив их участников, что в ответ на их действия последует жесткая реакция силовых структур.

При этом он назвал происходящее в стране мятежом и призвал силовиков не расслабляться.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям, когда на улицы города выходят порядка сотни тысяч человек.

На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

Забастовка в Белоруссии

11
Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости

На Филиппины обрушился тайфун "Гони"

На Филиппины обрушился тайфун "Гони"
Пандемия коронавируса

В Австралии впервые с июня не выявили ни одного нового случая COVID-19

В Австралии впервые с июня не выявили ни одного нового случая COVID-19

В Квебеке мужчина в средневековой одежде зарезал двоих человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 ноября

"Грузинская мечта" после подсчета 28% голосов получает большинство

"Грузинская мечта" после подсчета 28% голосов получает большинство
Пандемия коронавируса

Джонсон объявил повторный локдаун в Англии до декабря

Джонсон объявил повторный локдаун в Англии до декабря

СМИ сообщили о задержании стрелка, ранившего священника в Лионе

В ночь на воскресенье в небе можно будет увидеть голубую Луну

В ночь на воскресенье в небе можно будет увидеть голубую Луну

Что произошло за день: суббота, 31 октября

Неизвестный тяжело ранил православного священника близ церкви в Лионе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');