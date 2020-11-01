Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09Заразились
на 01.11В России 1 636 781+18 665В мире 46 062 525+478 374

Милиция Минска использовала нелетальное оружие при разгоне митинга

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Милиция использовала нелетальное оружие для выстрелов в воздух на несанкционированной акции протеста в Минске, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милиции подчеркнули, что правоохранители принимают "необходимые меры по поддержанию порядка в столице и обеспечению общественной безопасности при проведении несанкционированного массового мероприятия".

В воскресенье, 1 ноября, в белорусской столице протестующие намеревались пройти от станции метро Парк Челюскинцев до урочища Куропаты. "Передвигаясь по проспекту Независимости, они игнорировали правила дорожного движения и предупреждения сотрудников милиции, и неоднократно выходили на проезжую часть, мешая тем самым движению проезжающих автомобилей, блокируя дорогу, ставя под угрозу свое здоровье и сотрудников, обеспечивающих безопасность", - рассказали в пресс-службе ГУВД.

В миреМилиция подтвердила выстрелы в воздух на акции в МинскеЧитать подробнее

Милиция в очередной раз напомнила о недопустимости нарушений законодательства, ответственности за противоправные действия, а также о возможности применения в отношении нарушителей физической силы и специальных средств.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости

Подозреваемый в нападении на священника в Лионе освобожден

Подозреваемый в нападении на священника в Лионе освобожден

Посольство РФ в Ереване опровергло слухи о гибели пограничников

Посольство РФ в Ереване опровергло слухи о гибели пограничников

Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии

Грузинская оппозиция не признала выборы и отказалась от мандатов

Грузинская оппозиция не признала выборы и отказалась от мандатов

Выборы президента Молдавии признали состоявшимися

Минздрав Италии дал 2 суток на принятие эффективных COVID-ограничений

Милиция подтвердила выстрелы в воздух на акции в Минске

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев назвал письмо Пашиняна Путину признанием поражения в Карабахе

Очевидцы сообщили о более десяти задержанных в центре Минска

Очевидцы сообщили о более десяти задержанных в центре Минска

Очевидцы сообщили о введенной в Минск бронетехнике с пулеметами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');