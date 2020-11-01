Милиция Минска использовала нелетальное оружие при разгоне митинга

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Милиция использовала нелетальное оружие для выстрелов в воздух на несанкционированной акции протеста в Минске, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милиции подчеркнули, что правоохранители принимают "необходимые меры по поддержанию порядка в столице и обеспечению общественной безопасности при проведении несанкционированного массового мероприятия".

В воскресенье, 1 ноября, в белорусской столице протестующие намеревались пройти от станции метро Парк Челюскинцев до урочища Куропаты. "Передвигаясь по проспекту Независимости, они игнорировали правила дорожного движения и предупреждения сотрудников милиции, и неоднократно выходили на проезжую часть, мешая тем самым движению проезжающих автомобилей, блокируя дорогу, ставя под угрозу свое здоровье и сотрудников, обеспечивающих безопасность", - рассказали в пресс-службе ГУВД.

Милиция в очередной раз напомнила о недопустимости нарушений законодательства, ответственности за противоправные действия, а также о возможности применения в отношении нарушителей физической силы и специальных средств.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.