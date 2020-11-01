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Милиция подтвердила выстрелы в воздух на акции в Минске

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минская милиция подтвердила информацию о выстрелах в воздух на несанкционированной акции протеста в воскресенье.

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"Правоохранители применяли предупредительные выстрелы в воздух для пресечения нарушений закона", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В Минске в воскресенье проходит очередная несогласованная акция. Ее участники собрались на проспекте Независимости в центре города.

Очевидцы рассказали агентству, что порядка 20 силовиков в камуфляже с оружием в руках перекрыли проезжую часть проспекта по ходу движения колонны. Люди стали обходить их по тротуарам. Тогда силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Ранее очевидцы сообщали, что число участников акции в центре Минска превысило 10 тыс. человек.

Протесты в Минске

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