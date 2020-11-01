Правозащитники насчитали 200 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных в воскресенье на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии достигло 200 человек, свидетельствуют данные не зарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, основная масса задержаний проводилась в Минске. Кроме того, центр располагает информацией о задержанных в Гродно, Жодишках, Могилеве, Пинске.

Список правозащитников дополняется и обновляется. Основная масса задержаний, по их данным, проводилась в Минске. Есть информация о задержанных в Гродно, Жодишках, Могилеве и Пинске.

В воскресенье, 1 ноября, в Белоруссии прошли очередные акции протеста оппозиции. Выступления продолжаются в стране почти три месяца. Люди выходят на улицы против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Самые массовые акции протеста обычно проходят по воскресеньям в Минске.