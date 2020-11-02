Погиб заместитель командующего армией Нагорного Карабаха

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) полковник Артур Саркисян и один из командиров полковник Сергей Шакарян числятся в списке погибших.

Ранее в понедельник пресс-служба Минобороны НКР распространила новый список из 11 военнослужащих, погибших в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта. В этом списке указаны имена Артура Саркисяна и Сергея Шакаряна. О дате их гибели не сообщается.

27 октября стало известно о ранении министра обороны - командующего Армией обороны НКР генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна. Новым главой Минобороны и командующим Армией обороны непризнанной НКР был назначен генерал-лейтенант Микаел Арзуманян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе с участием азербайджанских военных начались 27 сентября.