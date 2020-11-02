Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:57Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

Погиб заместитель командующего армией Нагорного Карабаха

Погиб заместитель командующего армией Нагорного Карабаха
Фото: Reuters

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) полковник Артур Саркисян и один из командиров полковник Сергей Шакарян числятся в списке погибших.

В миреПотери армии обороны Карабаха выросли до 1177 человек убитымиЧитать подробнее

Ранее в понедельник пресс-служба Минобороны НКР распространила новый список из 11 военнослужащих, погибших в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта. В этом списке указаны имена Артура Саркисяна и Сергея Шакаряна. О дате их гибели не сообщается.

27 октября стало известно о ранении министра обороны - командующего Армией обороны НКР генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна. Новым главой Минобороны и командующим Армией обороны непризнанной НКР был назначен генерал-лейтенант Микаел Арзуманян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе с участием азербайджанских военных начались 27 сентября.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

16
Хроника 27 сентября – 02 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Артур Саркисян

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Фигурантом дела о беспорядках 1 ноября в Минске стал 231 человек

Фигурантом дела о беспорядках 1 ноября в Минске стал 231 человек

Brent подешевела до $37,15 за баррель

Brent подешевела до $37,15 за баррель

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита
Пандемия коронавируса

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Экс-премьер Молдавии обошла Додона в первом туре выборов президента

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 ноября

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 79 человек

Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы

Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы

Глава ВОЗ ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');