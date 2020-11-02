Путин переговорил с Пашиняном и Алиевым
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с руководителями Азербайджана и Армении тему карабахского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
"1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта", – говорится в сообщении.
Подробностей пресс-служба не приводит.