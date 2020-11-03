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Палата представителей США готова выбрать президента при спорном голосовании

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс готов к сценарию, когда законодателям придется определить победителя президентских выборов.

"Мы понимаем, что такое закон и главенствующая роль Конгресса и особенно Палаты представителей, когда речь заходит о подсчете голосов", - заявила Пелоси в интервью радиостанции NPR.

"Мы уже давно готовы, потому что видим эту безответственность президента, его неуважение к Конституции, к нашей демократии, к честности наших выборов. Так что мы готовы", - добавила она.

Тем не менее она выразила надежду, что явная победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена "развеет любое предположение" о том, что он не будет инаугурирован 20 января.

Для избрания президентом или вице-президентом кандидат должен получить поддержку абсолютного большинства выборщиков. Если ни один из кандидатов такого большинства не получает, согласно XII поправке к Конституции США (принята в 1804 году), право выбора переходит к Палате представителей.

США Нэнси Пелоси

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