США приготовились решать исход выборов президента в суде

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Республиканцы и демократы приняли меры, чтобы быть готовыми через суды оспаривать результаты голосования на президентских выборах, сообщило агентство Associated Press.

У обеих партий готовы команды юристов на случай, если президента не смогут определить путем голосования. Существуют предположения, что судебные разбирательства после завершения голосования будут неизбежными, если ни один из кандидатов не сможет одержать убедительную победу.

Большинство потенциальных юридических споров могут возникнуть потому, что в этом году гораздо больше избирателей не голосовали на участках из-за пандемии коронавируса, предпочтя голосование по почте. Власти Пенсильвании заявили, что не будут обрабатывать "дистанционные" голоса до дня выборов, а в некоторых округах это начнут делать вообще только на следующий день после голосования.

В Северной Каролине республиканцы и демократы тоже уже выясняют в суде, выделять ли отдельные дни на подсчет "дистанционных" голосов или нет. Демократы поддерживают эту идею, а республиканцы – против. Пока суд штата разрешил считать и проверять "дистанционные голоса" в течение трех дней после дня выборов.

Судебные иски, связанные с президентскими выборами, разбираются и в других американских штатах, включая Миннесоту и Неваду. Их общее число составляет около 300.

Более 94 миллионов человек уже проголосовали в США еще до официального дня президентских выборов, из них более 59 миллионов отправили свои голоса по почте. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов – бывший вице-президент Джо Байден.

В США уже был прецедент, когда исход выборов определился в суде. Это было в 2000 году во время борьбы республиканца Джорджа Буша-младшего с демократом Альбертом Гором. В решающем на тех выборах штате Флорида разница между голосами была незначительной, и команды республиканцев и демократов пошли в суд. После многочисленных пересчетов Верховный суд США пятью голосами против четырех постановил признать президентом Буша.