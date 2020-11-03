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В магазинах США начали заколачивать витрины из-за риска беспорядков

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Предстоящие президентские выборы в США рассорили соседей, в том числе русскоязычных граждан Соединенных Штатов, напугали бизнес и заставили многих американцев подумать о том, возможен ли в стране социализм.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время в Нью-Йорке, а также в Вашингтоне владельцы магазинов вновь заколачивают витрины своих магазинов фанерными щитами, опасаясь беспорядков. "Я думаю, сегодня будет горячо", - сказал "Интерфаксу" Мэтт, владелец одного из магазинов на седьмой авеню в Нью-Йорке.

Параллельно в районе станции Пенсильвания (Пенн Стейшн) вот уже несколько дней наблюдаются очереди из людей, которые хотели досрочно проголосовать. Иногда выйти со станции сложно, когда скапливается много народу.

В то время как бизнес, уже понесший убытки из-за эпидемии коронавируса, пытается оградить себя от массовых беспорядков, пытаясь защитить свои витрины фанерными щитами, политические предвыборные разногласия разжигают рознь и на бытовом уровне, в том числе среди русскоязычных жителей Нью-Йорка и его пригородов.

"Я перестала говорить со многими своими соседями, с которыми много лет общалась. Я не понимаю, как можно голосовать за (Джо - ИФ) Байдена, как можно голосовать за этот хаос, за этот социализм, от которого мы все в свое время сбежали", - сказала "Интерфаксу" Анна, проживающая в городе Фейр-Лон в штате Нью-Джерси в 40 минутах езды от Нью-Йорка.

Фейр-Лон - это город, где живут многие выходцы из России и стран бывшего СССР. В шутку этот город называют "Ясная Поляна". По статистике, не менее 10% населения города составляют русскоязычные. И теперь это население, похоже, разделено. В русскоязычных группах в соцсетях это разделение по политическому признаку особенно заметно.

"Я ненавижу "трампистов". Страна превратилась непонятно во что при Трампе! Нам нужно вернуть стабильность, нормальную внешнюю политику и уже успокоиться", - сказала Инна, посетительница одной из групп русскоязычных родителей в Нью-Джерси.

Администраторы групп в соцсетях призывают русскоязычных родителей воздерживаться от разговоров о политике, тем не менее, новые возмущенные посты с той или другой стороны появляются снова и снова.

Несмотря на то, что большинство граждан уже проголосовало, многие ждут новых баталий, а также опасаются беспорядков в Нью-Йорке, вне зависимости от своих политических предпочтений.

Хроника 09 января 2018 года – 03 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Нью-Йорк Вашингтон

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