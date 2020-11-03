Полиция Вашингтона переведена на усиленный режим работы из-за выборов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Полиция американской столицы переведена на режим повышенной готовности в связи с возможными беспорядками после президентских выборов в США, сообщило управление внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций Вашингтона.

Все полицейские округа Колумбия в предстоящие сутки будут находиться на службе.

Тем временем в центре городе различные заведения и учреждения продолжают закрывать щитами окна своих зданий, а федеральные власти усилили меры безопасности в районе Белого дома. В частности, вокруг него ночью возведен еще один ряд ограждений.

В готовности к защите Белого дома помимо сотрудников Секретной службы США также находятся 250 резервистов Национальной гвардии, которые в случае необходимости придут на помощь городской полиции.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что полиция готова к возможным беспорядкам. Она сказала, что приветствует мирные протесты, но предупредила, чтобы они не перерастали в насилие.

По словам официальных представителей округа Колумбия, по меньшей мере шесть групп активистов уже запросили разрешения на проведение акций протеста в ближайшие дни. Ожидается, что большие группы соберутся на площади Black Lives Matter Plaza возле Белого дома.

Мэр подчеркнула, что она не рассматривает возможность введения комендантского часа в округе Колумбия, но при необходимости сделает это.

Накануне, 2 ноября, пресс-секретарь президента США Кейли Макинани заявила, что Дональд Трамп будет следить за результатами выборов главы государства, находясь в Белом доме.

В эфире телеканала Fox News она рассказала, что Трамп, "скорее всего, проведет ночь после выборов" в Белом доме. Она добавила, что "вместе с ним будут некоторые его советники".

Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперником от демократов выступает бывший вице-президент Джо Байден.

Выборы развернутся на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в США и вызванных эпидемией экономических проблем.