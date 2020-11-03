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Франция отправит часть пациентов с коронавирусом в больницы Германии

Франция отправит часть пациентов с коронавирусом в больницы Германии
Фото: Reuters

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти Франции собираются отправить некоторое число пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших, говорится в заявлении федерации больниц Франции.

В частности, в течение 10 ближайших дней в Германию транспортируют пациентов из региона Нор-Па-де-Кале, где регистрируют много случаев заражения COVID-19. Также в Германию будут транспортировать пациентов и из других французских регионов.

Во время первой волны коронавируса в марте и в апреле многих французских пациентов, заразившихся коронавирусом, транспортировали в больницы не только Германии, но и Австрии, Люксембурга и Швейцарии.

Всего во Франции за время пандемии выявили более 1,46 млн случаев заражения COVID-19.

Во Франции с 30 октября по 1 декабря ввели режим повсеместной изоляции. Работу продолжат заведения оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, отели, все структуры здравоохранения, весь общественный транспорт.

Места религиозных культов остаются открытыми, но религиозные церемонии запрещаются за исключением похорон с участием не более 30 человек и бракосочетаний с шестью участниками церемонии. Магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами, а также рестораны, кафе, бары закрыты. При этом заведения общепита могут торговать "на вынос".

Хроника 09 января – 03 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Франция Германия коронавирус

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