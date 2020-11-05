В Париже из-за COVID-19 с пятницы ограничат доставку еды

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Власти Парижа решили ужесточить ограничения из-за коронавируса, в частности, на доставку еды, сообщают французские СМИ.

С пятницы, 6 ноября, в столице Франции начнет действовать запрет на работу ресторанов навынос и доставку еды в период с 22:00 до 06:00.

Эти меры направлены на то, чтобы ограничить скопления людей, которые, по данным парижской полиции, зачастую собираются у входов в рестораны и другие заведения в ночное время, не соблюдая дистанцию и остальные меры предосторожности.

Во Франции с 30 октября по 1 декабря ввели режим повсеместной изоляции. Работу продолжают заведения оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, отели, все структуры здравоохранения, общественный транспорт.

Места религиозных культов остаются открытыми, но церемонии запрещаются за исключением похорон с участием не более 30 человек и бракосочетаний с шестью участниками церемонии. Магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами, а также рестораны, кафе, бары закрыты. При этом заведения общепита могут торговать навынос.