Лавров заявил, что не исключены операции военных контингентов в Карабахе

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Работа по созданию механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе продолжается, обсуждаются варианты от электронных средств контроля до операций с участием военных контингентов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Существуют различные подходы к решению данного вопроса. Есть варианты задействования различных электронных средств контроля, "горячей линии" между Ереваном и Баку, наблюдателей под эгидой ОБСЕ, проведения операций с участием военных контингентов", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что "пока выйти на согласование всех параметров не удалось". "Работа в этом направлении продолжается, в том числе в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. Главное - любой механизм должен быть приемлем сторонам и предполагать возможность скорейшего развертывания", - подчеркнул министр.

Лавров добавил, что в Москве убеждены: устойчивого перемирия сложно достигнуть без договоренностей о действенных мерах контроля.

Глава российского МИД также добавил, что Москва обеспокоена продолжающейся переброской наемников с Ближнего Востока в зону конфликта в Нагорном Карабахе, их число приближается к 2 тысячам.

Он отметил, что Россия неоднократно призывала внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, в частности, эта тема затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября, а также в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении.

При этом глава МИД РФ отметил, что "задача России как основного посредника - помочь Армении и Азербайджану выйти из горячей фазы и найти мирный способ разрешения обострившихся противоречий". "Работаем на этом направлении на всех уровнях. Президент Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации. По его инициативе была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в конце первой декады октября", - напомнил Лавров.

По его словам, Россия "делает все возможное, в том числе вместе с США и Францией - партнерами по сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, чтобы эта договоренность заработала в полную силу".

"Параллельно предлагаем возможные варианты политического урегулирования. Рассчитываем, что в конечном итоге в Баку и Ереване возобладает конструктивный подход, боевые действия прекратятся и карабахский процесс вернется в политическое русло", - заявил Лавров.