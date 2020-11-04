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В Карабахе сообщили о двух раненых при обстреле роддома в Степанакерте

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате обстрела вооруженными силами Азербайджана роддома в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в Степанакерте, сообщает комитет по ЧС НКР.

По его данным, пострадавшие в состоянии средней тяжести. Одного из них в настоящее время оперируют, другого готовят к операции, добавили в комитете.

В ведомстве отметили, что пострадавших в результате обстрела города Шуши нет.

Позже пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала обстрелы населенных пунктов Нагорного Карабаха и роддома в Степанакерте "проявлением государственного терроризма" со стороны Азербайджана.

В распространенном пресс-службой МИД комментарии Нагдалян говорится, что 3 ноября ВС Азербайджана вновь нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры Степанакерта и Шуши кассетными боеприпасами РСЗО "Смерч", в частности, в направлении Центра охраны здоровья матери и ребенка в Степанакерте.

Она также заявила о неотъемлемом праве Карабаха "защищать свое население и наносить контрудар по врагу" в условиях "экзистенциальной угрозы".

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян со своей стороны заявил о снижении интенсивности боев в зоне карабахского конфликта. По его мнению, это связано с "огромными потерями" ВС Азербайджана.

Обострение карабахского конфликта

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале "контрнаступательной" военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную НКР со стороны Азербайджана.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на несколько попыток договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Армения и Азербайджан по итогам встречи 30 октября глав МИД двух стран и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Женеве достигли договоренности о том, что стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Азербайджан Армения Нагорный Карабах Степанакерт

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