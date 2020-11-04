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Fox News отдал победу Трампу в Техасе и Огайо, Байден выиграл Аризону

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент США Дональд Трамп выигрывает в двух важнейших "колебавшихся" штатах - Техасе и Огайо, которые приносят ему 38 голосов и 18 голосов выборщиков соответственно, прогнозирует Fox News.

Таким образом, Трамп сокращает разрыв с оппонентом от демократов Джо Байденом, набрав 210 голосов против 223.

Вместе с тем телеканал отдал Байдену первую для него победу в "колеблющемся" штате - Аризоне, что понижает шансы Трампа.

Согласно данным Fox News, после подсчета 94% голосов в Огайо Трамп набирает 53,4%, Байден - 45,2%. В Техасе обработано 79% бюллетеней, у Трампа 52,2% голосов, у Байдена - 46,5%

Трамп побеждает в штатах Алабама (9), Арканзас (6), Флорида (29), Айдахо (4), Индиана (11), Канзас (5), Кентукки (8), Луизиана (8), Миссури (10), Миссисипи (6), Северная Дакота (3), Огайо (18), Оклахома (7), Южная Каролина (9), Южная Дакота (3), Теннесси (11), Юта (6), Западная Вирджиния (5), Вайоминг (3), Небраска (5) и Техас (38).

По последним данным, за Трампа проголосовали 57,766,770 человек (48.6%), за Байдена - 59,521,887 (49.7%).

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