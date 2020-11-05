В Греции с субботы введут общенациональный карантин

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис в четверг объявил о введении в стране режима всеобщего карантина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19.

Карантин вводится с субботы, 7 ноября, сроком на три недели по согласованию с главой экспертного совета по коронавирусу, инфекционистом Сотирисом Циодрасом.

Ожидается, что позже в четверг глава Минфина Греции Христос Стойкурас сообщит о мерах поддержки населения, а министр гражданской защиты Никос Хардалиас, совместно с представителями Минздрава, расскажет о том, как именно будет контролироваться соблюдение карантина.

В Греции длительное время наблюдалось меньшее количество заражений COVID-19, чем в других странах Европы, однако с начала октября оно стало значительно увеличиваться.

Накануне, 4 ноября, в стране было зарегистрировано 2646 новых случаев заражения коронавирусом. 18 пациентов с COVID-19 скончались, 179 человек находятся на лечении с применением аппаратов ИВЛ.

Всего с начала эпидемии в Греции заразились почти 47 тыс. человек, 673 пациента скончались.