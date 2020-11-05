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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
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Премьер Норвегии заявила о риске потери контроля над COVID-19

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Власти Норвегии теряют контроль над ситуацией с коронавирусом, нужны новые меры для ограничения распространения инфекции, заявила премьер-министр Эрна Сольберг. Как пишет Guardian, она анонсировала в парламенте введение новых ковидных ограничений.

Пандемия коронавируса

Норвегия долго была одной из стран Европы с наиболее низким уровнем распространения коронавируса, однако в октябре заболеваемость COVID-19 начала расти и бить рекорды.

"У нас стало резко расти число положительных тестов на коронавирус, ситуация стала очень серьезной и у нас нет времени ждать, проверяя, достаточно ли эффективными были меры, введенные на прошлой неделе", - сказала Сольберг.

На прошлой неделе в стране ограничили численность массовых мероприятий, а также ограничили въезд трудовых мигрантов. 5 ноября Сольберг предложила разрешить принимать дома не более чем по пять гостей одновременно, рекомендовать гражданам отменять необязательные поездки и запретить барам работать после полуночи. Иностранцев в страну будут пускать только с отрицательными тестами на коронавирус.

Кроме того, чиновники допускают, что ограничат очное обучение в школах и университетах.

На прошлой неделе в Норвегии зарегистрировали 3118 новых случаев COVID-19 против 1718 неделей ранее. До тех пор рекордным считался показатель 1733 зараженных на неделе с 16 по 22 марта.

По данным счетчика Worldometers, всего в Норвегии с начала пандемии выявили 22 578 случаев заражения коронавирусом, 282 заболевших умерли.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших
Хроника 09 января – 05 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Норвегия Эрна Сольберг коронавирус Европа

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