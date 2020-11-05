В Раде назвали нереальным новый "План совместных шагов" по Донбассу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Подготовленный украинской стороной и озвученный первым президентом Украины Леонидом Кравчуком "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе осуществить нереально, считает первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Осуществить этот план нереально, невозможно. Это его (Кравчука - ИФ) фантазия. Это не позиция парламента. Никаких выборов (в Донбассе - ИФ) не может быть проведено сейчас немедленно. Парламент имеет свою позицию: реинтеграция по стандартам ООН - необходимое условие для проведения выборов", - сказал Лозинский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он подчеркнул, что одно из обязательных условий проведения выборов в ОРДЛО - возвращение "временно оккупированной территории" в украинское информационно-культурное пространство.

"Проведение выборов сейчас - это легализация террористов, это план России. Почему этот план озвучил Кравчук - непонятно. Согласно позиции депутатов из разных фракций, которую мы обсудили (в кулуарах - ИФ), это не отвечает интересам страны, и мы готовы немедленно вызвать Кравчука на заседание комитета, чтобы он отвечал за свои слова, потому что был (первый премьер Украины Витольд - ИФ) Фокин, теперь Кравчук, и что в целом происходит?", - задался вопросом Лозинский.

"План совместных шагов" для Донбасса

Ранее в четверг председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ - Копенгагенского документа 1990 года.

"Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная рада уже наработала многое в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание, и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что поскольку "формулу Штайнмайера" обсуждали на встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже и приняли в работу, то ее нельзя обойти стороной и необходимо также упомянуть в документе.

Кравчук указал, что власти РФ, в частности президент Владимир Путин, приняли ряд решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставлении жителям этих территорий российского гражданства, хотя сам российский лидер неоднократно говорил, что эти территории являются частью Украины. Поэтому украинская сторона будет предлагать, чтобы такие решения и документы были отменены.

По словам первого президента Украины, Киев также будет предлагать создание свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО. "Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", - сказал он.

Кравчук также отметил, что украинская сторона очень бы хотела, чтобы следующая встреча лидеров государств "Нормандского формата" состоялась до конца 2020 года. "Чтобы они оценили процесс имплементации договоренностей, что сделано, что не сделано. И обязательно обсудили условия безопасности и политические условия для местных выборов. Чтобы было точно и понятно сказано, что местные выборы в ОРДЛО возможны только в определенных соответствующих условиях", - указал он.

Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы "Нормандского формата" и контактной группы. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", - пояснил он.