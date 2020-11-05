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Lufthansa получила квартальный убыток почти в 2 млрд евро

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa сообщила, что получила 1,97 млрд рублей убытка в III квартале 2020 года против чистой прибыли в 1,15 млрд евро годом ранее.

Экономический кризис

Выручка перевозчика упала на 74% - до 2,66 млрд евро с 10,11 млрд евро годом ранее. Скорректированный убыток до налоговых и процентных выплат (EBIT) составил 1,26 млрд евро против скорректированной прибыли EBIT в 1,3 млрд евро годом ранее.

Скорректированный свободный отток денежных средств составил 2,07 млрд евро по сравнению с притоком в размере 416 млн евро в третьем квартале 2019 года.

Глава Lufthansa Карстен Шпор назвал предстоящую зиму трудной для всей отрасли. По его словам, компания намерена использовать неизбежную реструктуризацию для дальнейшего расширения своих относительных конкурентных преимуществ.

Реструктуризация повлечет за собой единовременные неденежные расходы в четвертом квартале, которые скажутся на скорректированном показателе EBIT, рассчитывают в компании.

По прогнозу Lufthansa, ежемесячный отток денежных средств в последние три месяца года составит около 350 млн евро. При этом компания по-прежнему планирует вернуться к генерации позитивного денежного потока в 2021 году.

Котировки акций Lufthansa в ходе торгов в четверг снижаются на 3%. Капитализация авиакомпании с начала текущего года рухнула почти на 53% и составляет сейчас около 4,8 млрд евро.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 27 января – 05 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Lufthansa Германия коронавирус Карстен Шпор

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