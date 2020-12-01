"Аэрофлот" получил 21,1 млрд рублей квартального убытка по МСФО

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В III квартале 2020 года "Аэрофлот" получил чистый убыток по МСФО в 21,1 млрд рублей против прибыли в 29,1 млрд рублей годом ранее. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвесткомпаний и банков прогнозировали квартальный убыток перевозчика в пределах от 10,2 до 24,5 млрд рублей.

Квартальная выручка "Аэрофлота" упала в годовом измерении на 60%, до 84,9 млрд рублей при консенсус-прогнозе на уровне в 90 млрд рублей.

Выручка от пассажирских перевозок снизилась на 61%, до 74 млрд рублей, от грузовых перевозок - увеличилась на 0,6%, до 4,85 млрд рублей. Прочая выручка сократилась на 65%, до 6 млрд руб.

EBITDA группы составила 20,1 млрд рублей при прогнозе в диапазоне от 10,1 до 29,1 млрд рублей.

Операционные расходы группы "Аэрофлот" сократились на 42%, до 95,5 млрд рублей, расходы на топливо - почти на 66%, до 18 млрд рублей.

На фоне ограничения полетов из-за COVID-19 пассажиропоток группы "Аэрофлот" в III квартале упал на 45% в годовом измерении, до 10,1 млн человек, пассажирооборот - на 56%, до 21 млрд пассажиро-километров, загрузка кресел - на 5,5 процентных пункта (до 83%).

"Низкий сезон четвертого квартала 2020 года - первого квартала 2021 года обещает оставаться крайне сложным для авиации, работающей в условиях ограничений и сезонного снижения спроса. В этой связи мы сохраняем консервативный подход к задействованию емкостей в дополнение к их сезонному снижению", - прокомментировал ситуацию финдиректор "Аэрофлота" Андрей Чиханчин.