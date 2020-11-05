Brent подешевела до $40,42 за баррель

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг после существенного скачка днем ранее на данных о недельном сокращении запасов в США. Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти, и многие европейские страны вновь ввели карантинные меры, что будет ограничивать спрос на нефть.

В центре внимания рынка остаются президентские выборы в Штатах. Подсчет голосов продолжается, и по последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа.

К 8:15 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (1,96%), до $40,42 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,52 (3,8%), до $41,23 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,74 (1,89%), до $38,41 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,49 (4%) - до $39,15 за баррель.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая "голубая волна", при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не оправдался.

Пока демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство.

Реализация этого сценария стала бы "бычьим" фактором для финансовых рынков, поскольку означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

"Вне зависимости от исхода президентских выборов, власть в США, вероятно, останется расколотой, - отмечает аналитик по энергетическим рынкам Nasdaq Тамар Эсснер. - Это означает, что любую повестку, склоняющаяся влево, будь то увеличение налогов, регулирования или меры климатической политики, провести на законодательном уровне будет сложно".

Минэнерго США 4 ноября сообщило, что запасы в стране на прошлой неделе снизились на 8 млн баррелей - до 484,4 млн баррелей. Несмотря на существенное снижение, размер запасов остается примерно на 7% выше среднего уровня за пять лет.

Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 936 тыс. баррелей - до 60,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,5 млн б/с.

Запасы бензина в Штатах неожиданно увеличились на 1,5 млн баррелей, до 227,7 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,6 млн баррелей, до 154,6 млн баррелей.