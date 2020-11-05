Патриарха Сербского госпитализировали с коронавирусом

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Патриарха Сербского Иринея госпитализировали после положительного теста на коронавирус COVID-19, говорится в заявлении, размещенном на сайте Сербской православной церкви.

"Прошлым вечером Его Святейшество Ириней, патриарх Сербский, поступил в военный госпиталь "Карабурма", где лечат от коронавируса, после положительного результата теста на SARS CoV2", - говорится в сообщении.

Патриарху 90 лет. В сообщении отмечается, что он в целом чувствует себя хорошо, у него нет ни симптомов, характерных для коронавируса, ни температуры.

Зарубежные СМИ обращают внимание на то, что накануне, 4 ноября, патриарх посетил похороны митрополита Черногорского Амфилохия, который скончался после заражения COVID-19. На них собрались тысячи людей, многие были без масок. Некоторые целовали тело покойного Амфилохия.