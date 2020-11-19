Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:57Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви не располагают подтверждениями смерти патриарха Сербского Иринея, который в последние две недели лечился от коронавируса в белградской клинике.

"Наши источники в Сербской православной церкви не подтверждают кончину Святейшего патриарха Иринея", - сообщил "Интерфаксу" в четверг замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Так он прокомментировал появившиеся ранее в сербских СМИ известия о кончине предстоятеля.

Сейчас последней новостью на сайте Сербской православной церки продолжает висеть появившееся в четверг известие о том, что утром состояние патриарха ухудшилось. К таким данным пришел консилиум врачей, среди которых есть в том числе и медики из России. Отмечается, что врачи оценивают состояние здоровья патриарха Иринея как "сложное, но стабильное".

Между тем, сайт Novosti.rs, который ранее сообщил о смерти патриарха, заменил свое сообщение на новость о том, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппаратам, поддерживающим работу жизненно важных органов.

РПЦ Сербия патриарх Ириней

Новости по теме

Новости

Суд выбрал Михаилу Меню меру пресечения на два месяца

Суд выбрал Михаилу Меню меру пресечения на два месяца

Центры для экспресс-тестов на COVID откроют на горнолыжных курортах Сочи

Экс-министр транспорта Дитрих возглавил ГТЛК

Дело о пытках в ярославской колонии

Руководство ярославской колонии оправдали по делу о пытках осужденного

Минздрав России отказался выводить аборты из системы ОМС

Минздрав России отказался выводить аборты из системы ОМС
Пандемия коронавируса

Путин пока не планирует выступать с обращением к нации из-за COVID-19

Путин пока не планирует выступать с обращением к нации из-за COVID-19

Экс-сенатор призвал дать прокурорам активную роль при решении вопроса об арестах

Идея блокировать YouTube и Facebook за цензуру напомнила главе СЖР борьбу с Telegram

Иркутский губернатор не ждет изменения границы с Тувой

В Петербурге потеплело до рекордных 10,3 градуса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');