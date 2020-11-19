В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви не располагают подтверждениями смерти патриарха Сербского Иринея, который в последние две недели лечился от коронавируса в белградской клинике.

"Наши источники в Сербской православной церкви не подтверждают кончину Святейшего патриарха Иринея", - сообщил "Интерфаксу" в четверг замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Так он прокомментировал появившиеся ранее в сербских СМИ известия о кончине предстоятеля.

Сейчас последней новостью на сайте Сербской православной церки продолжает висеть появившееся в четверг известие о том, что утром состояние патриарха ухудшилось. К таким данным пришел консилиум врачей, среди которых есть в том числе и медики из России. Отмечается, что врачи оценивают состояние здоровья патриарха Иринея как "сложное, но стабильное".

Между тем, сайт Novosti.rs, который ранее сообщил о смерти патриарха, заменил свое сообщение на новость о том, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппаратам, поддерживающим работу жизненно важных органов.