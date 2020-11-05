КНР из-за COVID-19 запретила въезд британцам, бельгийцам и филиппинцам

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Китай запретил въезжать на свою территорию подданным Великобритании, Бельгии и гражданам Филиппин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах, сообщил в четверг МИД КНР.

"Китайские посольства в этих странах уже опубликовали уведомления и четко объяснили, что это временные и вынужденные меры, которые Китай принял из-за эпидемиологической ситуации", - сказал на брифинге представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

Он добавил, что это разумное решение, которое полностью соответствующее международной практике.

C начала пандемии коронавируса в мире им заразились более 47 млн человек, 1,2 млн человек умерли.