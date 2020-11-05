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Восемь из 15 задержанных по делу о теракте в Вене оказались судимыми

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Восемь из 15 задержанных по делу о теракте в Вене имеют судимость, заявил в четверг глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

"Четверо из них осуждены за преступления, связанные с терроризмом, двое - за правонарушения, связанные с проявлением насилия, и двое - в связи с попыткой совершения так называемого убийства чести в Линце", - сказал Нехаммер журналистам в Вене, его цитирует телеканал ORF.

По словам руководителя Гендирекции общественной безопасности (подразделение МВД Австрии) Франца Руфа, оба осужденных за попытку убийства получили тюремные сроки. Один был осужден в 2012 году на 10 лет лишения свободы, но его выпустили в 2017 году. Второй получил 5,5 лет, его выпустили в 2015 году.

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В понедельник, 2 ноября, вечером мужчина открыл стрельбу в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи с главной синагогой города Штадттемпель, его застрелили полицейские. Австрийские правоохранительные органы расценивают произошедшее как теракт, в ходе стрельбы погибли четыре человека.

Уничтоженный террорист - 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, он был вооружен автоматом Калашникова и мачете. Ранее он был приговорен к заключению за попытку примкнуть к террористическому объединению "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), но выпущен раньше срока, поскольку сумел убедить юстицию, что "исправился".

4 ноября австрийская газета Die Presse сообщила, что на брифинге в среду шеф полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что возраст задержанных по этому делу составляте от 18 до 28 лет и все они по происхождению иностранцы.

Теракт в Вене

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Хроника 02 – 05 ноября 2020 годаТеракт в Вене
Австрия Вена Карл Нехаммер

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