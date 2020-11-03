Число погибших в результате теракта в Вене достигло четырех

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Австрийские СМИ сообщают, что число жертв террористической атаки в Вене выросло до четырех человек.

"Четыре человека и один преступник погибли", - пишет австрийское издание Der Standart со ссылкой на главу МВД Карла Нехаммера. По данным издания, число пострадавших также увеличилось - до 17 человек.

Издание Kurier отмечает, что четвертая погибшая - женщина. Таким образом, погибли двое мужчин и две женщины, не считая одного из нападавших.

В посольстве РФ в Австрии не располагают информацией о российских гражданах в числе пострадавших в результате теракта в Вене.

По данным ORF, квартиру убитого террориста вскрыли с помощью взрывчатки и обыскали. Его личность пока не раскрывается.

Теракт был совершен в Вене в понедельник вечером, нападения были организованы по шести разным адресам.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Террористы использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

Как сообщил во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер, убитый в Вене террорист был исламистом. Накануне погибли минимум три человека. На террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке "ИГ" (запрещена в РФ)", также сказал Нехаммер.