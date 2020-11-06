Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:06Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Во Франции выявлены рекордные 60 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Во Франции за сутки выявили более 60,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это максимальный суточный прирост инфицированных за время пандемии, сообщают французские службы здравоохранения.

Рекордные показатели в стране фиксируют второй день подряд. Накануне во Франции зарегистрировали 58 тыс. случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса в стране скончались 828 человек.

За время пандемии во Франции зарегистрировано более 1,5 млн случаев COVID-19, почти 40 тыс. заболевших скончались.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возвращении локдауна минимум до 1 декабря из-за большого числа инфицированных коронавирусом. Школы и дошкольные детские учреждения не закрываются, но в остальном ограничительные меры мало отличаются от тех, что действовали в стране весной. Выходить из дома разрешается только со справкой и по уважительной причине, бары и рестораны могут работать только навынос, непродовольственные магазины должны закрыться.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

10
Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России
Франция Коронавирус

Новости по теме

Новости

System of a Down выпустила две песни в поддержку Карабаха

Беспилотникам GM разрешили ездить без испытателя в Сан-Франциско

Беспилотникам GM разрешили ездить без испытателя в Сан-Франциско

Котировки нефти сократили потери и завершили неделю в плюсе

Выборы в США - 2020

Байден в пятницу выступит с обращением к американцам

Теракт в Вене

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 14 чиновников

Выборы в США - 2020

Байден обогнал Трампа в Пенсильвании после подсчета 98% голосов

Байден обогнал Трампа в Пенсильвании после подсчета 98% голосов

ЕС продлил режим санкций против Турции за бурение в Средиземном море

ЕС продлил режим санкций против Турции за бурение в Средиземном море

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней

Донецк заявил о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');