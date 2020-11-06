Во Франции выявлены рекордные 60 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Во Франции за сутки выявили более 60,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это максимальный суточный прирост инфицированных за время пандемии, сообщают французские службы здравоохранения.

Рекордные показатели в стране фиксируют второй день подряд. Накануне во Франции зарегистрировали 58 тыс. случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса в стране скончались 828 человек.

За время пандемии во Франции зарегистрировано более 1,5 млн случаев COVID-19, почти 40 тыс. заболевших скончались.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возвращении локдауна минимум до 1 декабря из-за большого числа инфицированных коронавирусом. Школы и дошкольные детские учреждения не закрываются, но в остальном ограничительные меры мало отличаются от тех, что действовали в стране весной. Выходить из дома разрешается только со справкой и по уважительной причине, бары и рестораны могут работать только навынос, непродовольственные магазины должны закрыться.