Дания ограничила передвижение людей из-за мутации коронавируса у норок

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредриксен в четверг объявила о специальных ограничениях для жителей северо-восточной части страны из-за мутации коронавируса COVID-19 у животных на фермах по разведению норок, сообщила Ekstra Bladet.

"С сегодняшнего вечера жителям семи районов северной Ютландии строго рекомендуется оставаться в своем районе, чтобы предотвратить распространение инфекции", -– заявила она.

Фредриксен добавила, что власти просят жителей Ютландии "совершить действительно кое-что экстраординарное".

В этой части страны закрывают бары и рестораны, останавливают движение общественного транспорта, людям из других регионов запрещено ездить в Ютландию.

Накануне в Дании сообщили о том, что у 12 человек выявили мутировавшую версию COVID-19. Она распространилась на ферме по разведению норки. В связи с этим власти приняли решение уничтожить более 15 миллионов животных, которые содержались на фермах.