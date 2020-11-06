Глава РАН допустил появление коллективного иммунитета от COVID-19 к лету

Это будет возможно, если будет проведена массовая вакцинация

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - По оптимистичному прогнозу, если в начале 2021 года начнется массовое производство эффективной вакцины от коронавируса и массовая вакцинация, то к началу лета 2021 может сформироваться популяционный иммунитет к COVID-19, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Мы всегда обсуждали, что оптимистично, если проверенная вакцина с хорошим потенциалом производства в миллионы доз должна появиться в начале следующего года. Мне кажется, что достаточно трезвым будет такой прогноз - вакцина появляется, вакцинация вносит существенную роль, даже определяющую роль в состоянии коллективного иммунитета. Думаю, что к следующей весне - началу лета, когда, собственно, и общий иммунитет людей поднимается по понятным причинам, это и будет ключевой момент, когда мы увидим спадание этих волн COVID", - сказал он в кулуарах Всероссийского форума "Университеты 2030".

Академик напомнил, что вакцина должна правильно и с положительными результатами пройти все этапы тестирования.

"Думаю, что сейчас основная проблема заключается не в том, что вот вакцина первая - вторая - третья - мы думали, что они хорошие, а у них есть какие-то проблемы. Мне кажется, у вакцин проблем нет, есть, по-видимому, (сложности - ИФ) с их масштабированием (многократным увеличением производства - ИФ). Мы понимаем, что сделать что-то в пробирке и на технологической линии для десятков миллионов доз - это программа промышленная", - объяснил глава РАН.

Он выразил уверенность, что эти проблемы будут решены.

Сергеев предупредил, что приобретенный коллективный иммунитет не означает полной победы над COVID-19, поскольку коронавирус "изворотлив и мутирует".

"Было бы хорошо, если бы мы таким образом были готовы к тому, что коронавирус, несмотря на то, что он не уйдет, будет мутировать, но мы, пройдя круг создания вакцин, каждый сезон будем во всеоружии для того, чтоб встречать возможные эпидемии коронавируса, быть к ним готовым", - надеется академик.

5 ноября главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал, что третья волна коронавируса, относительно более слабая, пройдет будущей весной, а к июню пандемия в России может завершиться, если к этому времени будет создана эффективная вакцина. Он отметил при этом, что "вакцину сделать сложно".

Новости об очередной опасной мутации коронавируса SARS-CoV-2 в начале ноября поступили из Дании. Там выяснилось, что мутация возникла у норок на фермах, новый вирус способен передаваться человеку и может сделать создаваемую вакцину неэффективной. Чиновники сообщили, что мутировавшим вирусом заразились 214 человек. В результате в окрестностях ферм ограничили передвижение, а норок - до 17 миллиона животных - решили уничтожить.