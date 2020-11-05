Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:05Заразились
на 04.11В России 1 693 454+19 768В мире 47 405 395+446 053

В Дании из-за коронавируса уничтожат все поголовье норок

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Власти Дании решили уничтожить до 17 млн норок на 1139 фермах страны, поскольку у животных выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2, способную передаваться человеку, сообщает ВВС News. Об этом объявила премьер-министр Метте Фредериксен, сославшись на правительственный доклад.

Пандемия коронавируса

По ее словам, мутировавший коронавирус нашли на пяти фермах в Ютландии. Им заразились 12 человек. По словам экспертов, эта мутация снижает способность организма вырабатывать антитела к этому вирусу. Это представляет риск того, что создаваемая вакцина не будет эффективной.

Премьер назвала ситуацию "очень, очень серьезной". По ее словам, у правительства есть большая ответственность перед собственным народом, но с учетом выявленной мутации у него возникает еще большая ответственность перед всем миром".

Дания - крупнейший в Европе производитель меха норок. Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Енсен пообещала фермерам помощь от государства, передает Deutsche Welle.

Коронавирус выявили уже более чем на 200 фермах страны, на 67 из них всех животных уже уничтожили. В начале июня такое же решение приняло правительство Нидерландов после того, как на норковых фермах страны произошли вспышки коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

8
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч
Хроника 09 января – 05 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Дания Коронавирус Ютландия Метте Фредериксен Нидерланды

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 5 ноября

Fox сообщил, что данные по выборам в Неваде не появятся раньше утра четверга

Fox сообщил, что данные по выборам в Неваде не появятся раньше утра четверга

В Агентстве по кибербезопасности США не увидели вмешательства в выборы

Выборы в США - 2020

Fox подсчитал, что для победы Байдену осталась Невада

Выборы в США - 2020

Трамп счел предполагаемую победу Байдена в Мичигане результатом вбросов

Эстонский премьер предложил формулировку вопроса референдума по браку

Байден заявил о победе в достаточном количестве штатов на выборах

Выборы в США - 2020

CNN спрогнозировал победу Байдена в колеблющемся Мичигане

CNN спрогнозировал победу Байдена в колеблющемся Мичигане
Выборы в США - 2020

Штаб Трампа обратился в суд за попытки демократов скрыть подсчет голосов

Сроки поставок Британии вакцины AstraZeneca против COVID-19 сдвинулись

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');