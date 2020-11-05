В Дании из-за коронавируса уничтожат все поголовье норок

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Власти Дании решили уничтожить до 17 млн норок на 1139 фермах страны, поскольку у животных выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2, способную передаваться человеку, сообщает ВВС News. Об этом объявила премьер-министр Метте Фредериксен, сославшись на правительственный доклад.

По ее словам, мутировавший коронавирус нашли на пяти фермах в Ютландии. Им заразились 12 человек. По словам экспертов, эта мутация снижает способность организма вырабатывать антитела к этому вирусу. Это представляет риск того, что создаваемая вакцина не будет эффективной.

Премьер назвала ситуацию "очень, очень серьезной". По ее словам, у правительства есть большая ответственность перед собственным народом, но с учетом выявленной мутации у него возникает еще большая ответственность перед всем миром".

Дания - крупнейший в Европе производитель меха норок. Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Енсен пообещала фермерам помощь от государства, передает Deutsche Welle.

Коронавирус выявили уже более чем на 200 фермах страны, на 67 из них всех животных уже уничтожили. В начале июня такое же решение приняло правительство Нидерландов после того, как на норковых фермах страны произошли вспышки коронавирусной инфекции.