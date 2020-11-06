Дополнительные результаты по голосованию в Неваде объявят в пятницу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Офис госсекретаря штата Невада подтвердил, что следующие данные по результатам голосования на выборах президента США будут опубликованы утром в пятницу, сообщает Fox News.

51 тыс. бюллетеней из округа Кларк будут добавлены к общим результатам голосования в штате Невада завтра утром. В данный момент эти бюллетени обрабатываются.

По последним данным телеканала, после подсчета 76% голосов в штате лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден с 49,4%, у Трампа - 48,5%.

По мнению Fox News, а также агентства Associated Press Байден набрал уже 264 голоса, таким образом демократу остается победить как минимум в Неваде, чтобы получить 270 голосов.

В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Среди таких штатов Пенсильвания (20 выборщиков), где, согласно госсекретарю Кэти Буквар, все бюллетени будут подсчитаны к пятнице.

В "колеблющемся" американском штате Джорджия с 16 голосами членов коллегии выборщиков обработка бюллетеней может быть завершена через 10 дней после дня выборов, заявил представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг. Сейчас, после подсчета 99% голосов, по данным телеканала Fox News, у обоих кандидатов там одинаковое количество голосов - 49,4%.

Между тем, в Северной Каролине (15 выборщиков) после подсчета 94%, по данным телеканала, лидирует Трамп с 50,1%, у Байдена - 48,7%.