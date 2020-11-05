Рубль вечером продолжил существенно дорожать к доллару и евро

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро обвально снижаются на Московской бирже в четверг вечером; рубль существенно растет к бивалютной корзине, продолжая наверстывать динамику большинства мировых рынков по итогам президентских выборов в США за то время, когда в России отмечали День народного единства, и благодаря повышению интереса глобальных инвесторов к риску.

Курс доллара США составил 76,87 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 2,48 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,90 руб./EUR1, подешевев на 1,99 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,26 рубля - до 83,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дорожать к доллару и евро на вечерних торгах, наверстывая динамику большинства мировых рынков по итогам президентских выборов в США за то время, когда в России отмечали День народного единства, и отыгрывая потери предыдущих дней на фоне роста интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. Игроки в четверг продолжают следить за подсчетом голосов на выборах президента США и ждут итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС).

В ожидании итогов заседания ФРС

От Федрезерва эксперты не ждут изменения денежно-кредитной политики по результатам двухдневного заседания, завершающегося в четверг. Однако, по их мнению, ФРС может принять какие-то меры в случае дестабилизации финансовых рынков после президентских выборов в США.

Несмотря на то, что Федрезерв обычно не комментирует политические события, он может принять решение о поддержке финансовых рынков в случае, если результат выборов будет спорным и спровоцирует резкие рыночные колебания, пишет газета Financial Times.

Выборы в США

Подсчет голосов после президентских выборов в США продолжается, и по последним данным Bloomberg, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Дональда Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

Штаб президента Трампа, добивающегося переизбрания, намерен через суд оспорить результаты подсчета голосов в играющем ключевое значение на выборах штате Невада, сообщает телеканал Fox News. По информации штаба Трампа, как минимум 10 тыс. голосов, подсчитанных в этом штате, принадлежат людям, которые уже не проживают в Неваде.

Ожидается, что штат Невада в ближайшее время огласит результаты подсчета голосов на президентских выборах. Согласно предварительным данным, победу в Неваде одерживает демократ Джо Байден. В случае, если это подтвердится, в результате Байден сможет набрать необходимые для избрания президентом 270 голосов выборщиков.

Ранее Байден по прогнозам трех крупнейших американских телеканалов победил в "колеблющихся" штатах Висконсин и Мичиган, получив 26 голосов выборщиков.

Между тем, расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая голубая волна, при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался.

На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, подсчет голосов по итогам президентских выборов в США сопровождался в четверг усиленным аппетитом к риску на глобальных рынках, так как похоже, что вне зависимости от победы того или иного кандидата инвесторы рассчитывают на выделение финансовой помощи экономике Штатов.

"За редким исключением росли почти все валюты на развивающихся рынках, и рубль в этом плане демонстрировал уверенное лидерство, проигнорировав новость о сокращении объема продаж валюты Минфином на ближайший месяц (которое, впрочем, оказалось совершенно несущественным). Можно предположить, что за последнее время рубль оказался перепроданным из-за чрезмерного давления санкционных рисков и сегодня отыгрывал глобальный аппетит к риску с удвоенной силой. Не исключено также, что оптимизм на торгах частично подпитывался и ожиданиями итогов сегодняшнего заседания ФРС, от которого глобальные рынки также рассчитывают получить дополнительные стимулы", - подчеркивает Кравченко.

"Рубль быстро отыгрывает потери конца октября - начала ноября, двигаясь в русле общемировой позитивной тенденции. Правда, стоит помнить, что в долгосрочном плане победа Байдена несет для России определенные санкционные риски: исторически отношения между нашими странами ухудшались, когда пост президента США занимал представитель Демократической партии", - в свою очередь отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться вечером в четверг, инвесторы ждут окончательных итогов президентских выборов в США.

Обеспокоенность трейдеров продолжает вызывать ужесточение карантинных мер в Европе. В четверг новые меры, призванные сдержать распространение коронавируса, вступили в силу в Великобритании.

Греция с субботы на три недели уходит на общенациональный карантин из-за COVID-19, о чем сообщил глава правительства страны Кириакос Мицотакис.

Цены на нефть

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в четверг уменьшилась на 0,8% - до $40,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 1,02% - до $38,75 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов бензина в стране на прошлой неделе на 1,54 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей. В то же время запасы нефти в США упали почти на 8 млн баррелей.

"Цены на нефть Brent корректируются в четверг после отскока выше $41 за баррель накануне на всеобщем позитиве перед выборами президента в США. Статистика от Минэнерго стала дополнительной поддержкой, показав резкое сокращение запасов нефти вследствие урагана в Мексиканском заливе", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

"Исход выборов президента США все еще не известен, продолжается подсчет голосов, но, по предварительным данным, Джо Байден идет с опережением. При этом складывается ситуация, что вне зависимости от того, кто победит, власть будет расколотой, так как в Сенате пока республиканцы и демократы получают одинаковое количество мест. В Палате представителей лидируют демократы. С учетом планов Трампа судиться и требовать пересчета голосов следующие несколько недель могут быть достаточно волатильными, что обусловит давление, в том числе, на нефтяные котировки", - прогнозирует Крылова.

Рубль не отреагировал на решение Минфина РФ в 2,5 раза сократить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. В период с 9 ноября по 4 декабря объем продажи валюты будет эквивалентен 50,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 2,5 млрд рублей, сообщило ведомство. Таким образом, объем ежедневных продаж вернется на уровень сентября, когда он составлял 2,5 млрд рублей (в целом за месяц 54 млрд рублей).

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей и 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей, с 8 июля по 6 августа - 125,6 млрд рублей по 5,7 млрд рублей соответственно.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота". Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

ЦБ РФ 2 ноября продал валюту на 9,9 млрд рублей, следует из данных Банка России. На прошлой неделе объем продажи валюты в целом составил 49,4 млрд рублей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 6 ноября на 1,5447 рубля, до 78,4559 руб./$1, и опустил курс евро на 1,2218 рубля, до 92,1229 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 1,7611 рубля по отношению ко вторнику (в среду российские биржи не работали из-за празднования в стране Дня народного единства) и составил 77,9692 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 1,7954 рубля и составил 77,8022 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 614,751 млн, из которых $977,602 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 637,149 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,373 рубля, до 91,8774 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 1,3133 рубля и составил 91,7849 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR617,12 млн, из которых EUR253,749 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR363,371 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, который пришелся на вторник, 3 ноября. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась, оставшись на отметке 4,54% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,69% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне 4,72% годовых.