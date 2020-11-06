Что случилось этой ночью: пятница, 6 ноября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Почта США не доставила ко дню выборов 150 тыс. бюллетеней. Чуть больше десяти тысяч из них относятся к штатам, где еще определился исход голосования. Неучтенные бюллетени сыграют роль при подсчетах в штате Невада.

– Количество трудовых мигрантов в России за год уменьшилось почти на четверть. Сейчас в стране чуть меньше двух миллионов трудовых мигрантов. Сокращение произошло по всем категориям работников.

– Полиция задержала акциониста в образе Христа перед зданием ФСБ на Лубянке. Он выступил в поддержку заключенных по политическим мотивам. Теперь ему грозит 30 суток ареста.

– Российские клубы в 12 матчах ЛЧ и ЛЕ не выиграли ни одного. В последнем туре Лиги чемпионов "Зенит" и "Краснодар" вели в счете. Следующий раунд еврокубков пройдет через три недели.